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Су-57 назвали опасным клоном F-22 и F-35

Фото: кадр Youtube
Российский истребитель возьмет скоростью и маневренностью

Российский Су-57 является своеобразным клоном F-22 и F-35, однако имеет множество недостатков и отвечает целям проекта. В частности, у самолета плохо скрыты двигатели, и в плане малозаметности истребитель уступает конкурентам.

Тем не менее, в связи изменением российской доктрины с наступательной на оборонительную, этот самолет может представлять большую опасность для американских истребителей, если сможет навязать ближний бой.

Вдобавок, если Су-57 вооружат дальними ракетами, его задача может состоять в том, чтобы максимально близко подойти к зоне действия ПВО и поразить цели на расстоянии.

Такую оценку дал российскому истребителю, который с этого года, наконец, уходит в серию, американский журнал The Aviationist, до этого пересказав уже "приевшиеся" открытые данные о характеристиках и авионике самолета.

Авторы журнала уверены, что Су-57 был разработан специально для противостояния западным малозаметным истребителям. И если сильная сторона F-35 в его радаре, то российский самолет берет скоростью и маневренностью, поэтому летчик Су-57 постарается максимально ближе подойти к F-35 или F-22.

После реформы 2015 года, основная функция российских истребителей, по мнению The Aviationist, заключается в поддержке сухопутных войск на тактическом уровне, а также противовоздушной обороне. И для этих целей Су-57 подойдет.

Для сравнения, задача F-35 – прорвать ПВО противника с ракетами во внутреннем отсеке и нанести коварный удар в тыл противника.

Александр ИЛЬИН
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