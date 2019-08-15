Вашингтон обвинил Москву в краже технологий гиперзвукового оружия

Россия якобы пытается продвинуться в создании средств доставки ядерных снарядов

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия украла у его страны технологии гиперзвукового оружия. Об этом политик сказал, комментируя ЧП в Северодвинске.

Болтон рассказал "Голосу Америки", что у России экономика сравнима с голландской по размерам, при этом Москва тратит, по словам политика, немало денег на оборону. Он указал и на причину этого:

"Чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, создавать новые виды средств доставки – гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий", – заявил Болтон.

Он считает, что для США и их союзников настоящей проблемой является тот факт, что этот потенциал могут заполучить другие страны. Болтон утверждает, что происшествие в Северодвинске доказывает то, что Россия создает средства доставки ядерного оружия, но, по его мнению, "что-то пошло не так".

ЧП на полигоне под Северодвинском случилось 8 августа. Пять человек погибли из-за возгорания и взрыва во время испытания ракеты на морской платформе, еще трое оказались в больнице. Как напоминает издание "Свободная Пресса", президент США Дональд Трамп уже заявил о том, что Вашингтон сделал свои выводы относительно этого инцидента.