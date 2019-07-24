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В США нашли важный недостаток F-35

Фото: flickr.com/samchurchill
"Капризное" стелс-покрытие тормозит всю программу

У F-35 нашли новые проблемы, которые могут задержать дальнейшее развертывание истребителей пятого поколения в США и Европе. Как пишет военный блог War is Boring, возникли трудности с производством специального отражающего радиоволны покрытия для фонаря самолета. На данный момент его не хватает.

Также ранее сообщалось, что на скорости стелс-покрытие F-35 вздувается, а на хвостовом оперении и вовсе разрушается. В ВМС США даже установили для F-35C и F-35B ограничение – не более минуты на сверхзвуке.

Похожие проблемы возникли у F-22 после эксплуатации в Сирии. Оказалось, что истребитель не любит жару, его стелс-покрытие тоже начинает отслаиваться и разрушаться. В итоге ВВС США просто отозвали F-22 с Ближнего Востока, чтобы сохранить и так дефицитные самолеты.

Александр ИЛЬИН
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