Заморский покупатель считает российские истребители устаревшими

Эпопея с продажей Су-35С Индонезии за пальмовое масло, похоже, подходит к концу. В местной прессе в пух и прах разнесли лучшие российские истребители, заявив, что они стоят, как F-35, а сделаны на устаревшей базе Су-27.

Как пишет IndoAviation, у Су-35С пассивный радар, большие габариты, и самолет напрочь лишет стелс-технологий.

"Было бы странно, если бы Индонезия приобрела истребители четвертого поколения, когда есть машины пятого", – удивился автор статьи.

Он напомнил, что даже у таких машин, как Saab JAS 39E/F Gripen, Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon, есть радары с АФАР. Поэтому больше вероятность, что они первыми обнаружат российский истребители.

Также, по мнению издания, из-за больших габаритов Су-35С его будет легче обнаружить в небе. Наконец, самолет, по-словам индонезийцев слишком дорог в обслуживании.

Стоит отметить, что Су-35С обладает потрясающей маневренностью, его планер улучшен, по сравнению с Су-27 и ставить эти машины на один уровень неправильно.

По цене: Су-35С стоит порядка $31,6 млн, но это для российских военных. Его экспортная цена будет выше, так как в контакт входит обучение, обслуживание, тренажеры, возможно, боеприпасы и многое другое. Китай заключил контракт с Россией на покупку 24 истребителей Су-35С за $2,5 миллиарда. Получается более $100 млн за самолет.

F-35A стоит более $80 миллионов. Но какова его экспортная цена? В 2018 г. Норвегия подписала контракт с США на покупку 52 F-35A на общую сумму $10 миллиардов. Это по $192,3 млн за машину. И как можно после этого говорить, что Су-35С стоит столько же?

Возможно, в Индонезии решили, что не потянут партию истребителей или российская сторона отказалась предоставлять ей щедрый кредит. Но утверждать, что Су-35С негодный истребитель – это нонсенс.