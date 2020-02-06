Сражаться с ним в небе, все равно что нападать со связанными за спиной руками

Несмотря на все нападки в российской и зарубежной прессе за "сырость", F-35 – лучший в мире истребитель. Он опережает конкурентов на десятилетие, и, что самое главное, машина постоянно модернизируется, уверены западные эксперты.

Журнал The National Interest считает выступление F-35A на авиасалоне в Париже поворотным моментом. Пилот якобы показал, что даже при полной загрузке этот самолет превзойдет тактически любой истребитель в мире.

"Критики не понимают, что это одно из величайших достижений целого поколения, и программа F-35 обеспечит США и их союзникам господство в небе до середины столетия", – восторженно пишет автор.

По его словам, самолет никогда не проигрывал у учебных боях и всегда первым обнаруживал противника, кроме F-22. Особенно F-35 показал свою эффективность против истребителей четвертого поколения, которыми располагают Россия и Китай. Пока Су-57 и J-20 нельзя назвать основными истребителями этих двух стран.

F-35A, F-35B и F-35C совершили уже более 8 тыс. полетов. Все системы были тщательно проверены. Глупо отрицать недочеты, вроде неточной авиапушки, однако над ними идет работа. Истребитель используется как в ВВС, так и в ВМС США и в Корпусе морской пехоты.

Наконец, уже произведено около 500 F-35. В 2020 г. ВВС США ждут 140 истребителей, через год – 160, в 2022-м еще 165. Пик производства запланирован на 2023 – 2024 гг., когда по всему миру поставят около 500 F-35 разных модификаций.

Из-за производимого количества удалось снизить цену F-35. Сейчас истребитель стоит $85 миллионов. Это примерно столько же, сколько модернизированный F-16 и меньше, чем придется заплатить за "Боинг 737 MAX".

Пилоты на F-35 обладают колоссальным преимуществом. Один из участник учений описал это как борьбу с противником, у которого связаны за спиной руки. Радар, датчики, системы – это все у F-35 просто современнее.

Стоит отметить, что на авиашоу в Австралии в 2019 г. истребитель не показывал чего-то из ряда вон выходящего, что пилоты не делали ранее. Хотя, конечно, можно отметить "Кобру Пугачева" над толпой зрителей и полет вместе с легкомоторными самолетами.