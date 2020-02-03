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Польским F-35 ответят российские Су-30СМ

Польским F-35 ответят российские Су-30СМ
Фото: flickr.com/96228372@N06
В перспективе Россия постарается защитить Калининград истребителями Су-57

Накануне стало известно, что Польша все-таки подписала контракт на поставку F-35 и должна получить первые самолеты в 2026 году.

Торжественная церемония проходила в Демблине, куда специально для участия в авиашоу прилетел F-35A ВВС Италии. А польскую сторону представлял президент этой страны Анджей Дуда, что говорит о значении, которое Варшава придает этим истребителям.

По мнению российских СМИ, F-35 в Польше – это очень плохие новости для российских военных и особенно в Калиниградской области, где базируются корабли Балтфлота, С-400 и ОТРК "Искандер".

F-35A созданы специально для того, что прорывать ПВО противника, в том числе российскую. Военные эксперты до сих пор спорят, может ли С-400 засекать "тридцать пятые". Большинство склоняются к тому, что могут, но захватить самолет будет значительно труднее, чем машины четвертого поколения.

F-35 на Балтике будут противостоять Су-27 и Су-30СМ. Это более мощные самолеты, однако в технологическом плане они уступают. Кроме того, у американского истребителя будет преимущество в виде радара с АФАР. С другой стороны, есть надежда, что к 2026 году морскую авиацию Балтийского флота пополнят Су-57.

Что касается Польши, то она сейчас поддерживает любую инициатиаву, направленную против "российской агрессии". Так, в понедельник Анджей Дуда заявил на совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном, что Польша хотела бы принять участие в создании европейского танка.

Александр ИЛЬИН

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