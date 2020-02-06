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Ту-160М взлетел не покрашенным с новыми двигателями

Ту-160М взлетел не покрашенным с новыми двигателями
Кадр youtube.com
Россия продолжает восстанавливать уцелевшие ракетоносцы

Минобороны опубликовало видео первого полета модернизированного ракетоносца Ту-160М в Казани. Ранее сообщалось, что бомбардировщик поднялся на высоту 1,5 км и находился в воздухе 34 минуты. Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Казанского авиационного завода – Анри Наскидянца.

Судя по ролику, бомбардировщик еще не покрасили. На хвосте виднеется надпись ВВС России, а на фюзеляже окончание названия – "Игорь Сикорский". Самолет, названный в честь создателя легендарного "Ильи Муромца", проходил модернизацию в Казани.

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что новые двигатели НК-32 второй серии увеличили дальность ракетоносцев Ту-160М и Ту-160М2 на тысячу километров. Также обновленные машины оснастили новой авионикой и комплексами РЭБ.

Россия модернизирует все оставшиеся от СССР ракетоносцы. 10 из них были распилены в украинских Прилуках в конце 90-х годов на американские деньги, когда самолеты ломали экскаваторами. У борта 6-04 был налет менее 100 часов, у 5-02 – 466 часов.

Александр ИЛЬИН

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