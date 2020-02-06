У бомбардировщика не вышли основные шасси, и летчики об этом не знали

На одном из военных аэродромов при посадке едва не разбился бомбардировщик Су-24. В последний момент руководитель полетов (РП) увидел, что у самолета вышла только передняя стойка шасси, и машина сейчас разобьется. РП срочно дал команду "максимальные обороты", и машина пошла на взлет, чиркнув взлетно-посадочную полосу.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Взгляд человека в лампасах". Сообщается, что ролик прислал один из подписчиков. По версии блога, ЧП произошло из-за того, что экипаж не смотрел на реальные показание приборов, доверившись карте контрольных проверок. Однако настоящее положение дел может быть известно лишь самим летчикам и механикам.