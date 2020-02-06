В России скрестили пальцы, чтобы контракт не сорвался

Индия и Россия до конца этого года могут заключить контракт на поставку 21 модернизированного истребителя МиГ-29UPG. Об этом в четверг сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

Кроме того, индийскую сторону интересует покупка 18 истребителей Су-30МКИ для лицензионной сборки в Индии, однако этот вопрос пока находится на стадии обсуждения.

Индийская делегация приезжала на авиасалон "МАКС-2019" в Жуковский, где ей был продемонстрирован экспортный истребитель МиГ-35. Однако после переговоров никаких контрактов на поставку самолетов подписано не было.

У Индии 12 МиГ-29UPG, поэтому эта техника ей знакома. У этого истребителя с дополнительным надфюзеляжным баком есть возможность дозаправки в воздухе, французская навигационная система, РЛС управления оружием "Жук-М2Э" и много других плюсов.

Ранее индийцы критиковали российские МиГи за плохое качество, но, в основном, речь шла о палубной модификации.