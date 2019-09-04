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Это прорыв: Индия покупает у России оружия на рекордную сумму

Это прорыв: Индия покупает у России оружия на рекордную сумму
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Но контрактов могло быть еще больше

Индия заказала у России вооружений и техники на $14,5 млрд. Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев уже назвал эту цифру прорывом, подчеркнув, что это огромный портфель. Его слова цитирует РИА "Новости".

Около двух месяцев назад сообщалось о портфеле в $14 млрд. Соответственно сумма увеличилась на полмиллиарда.

По словам Шугаева, несмотря на "жесточайший прессинг" со стороны США, Индия покупает у России С-400, фрегаты 11356, а также большую партию боеприпасов для военно-воздушных, военно-морских и сухопутных сил. В частности, подразумеваются 300 ракет класса "воздух-воздух" Р-73 и 400 Р-77 средней дальности, а также противорадиолокационных Х-31. По данным индийских СМИ, сумма контракта составила $700 млн. Ракеты предназначаются, прежде всего, для Су-30МКИ, индийской версии Су-30МК.

Фото: Сергей Бобылев/ТАССТакже в портфель может быть включен контракт на поставку 34 истребителей МиГ-29СМТ. Договор на покупку 21 машины уже подписан, однако в июне индийские СМИ сообщили, что Нью-Дели собирается дозаказать еще 13 машин.

МиГ-29СМТ отличает от базовой комплектации "горб", в котором спрятано топливо. Благодаря этому у истребителя значительно увеличивается боевой радиус.

В России очень надеются, что Индия закупит МиГ-35 в экспортном варианте, однако пока об этом говорить рано. Как и о поставках Су-57Э. Ранее в Нью-Дели осторожно заявили, что подождут, пока истребители появятся в строевых частях ВКС РФ.

Александр ИЛЬИН
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