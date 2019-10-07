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МиГ-29 забуксовали в Аргентине

МиГ-29 забуксовали в Аргентине
Фото: www.globallookpress.com
Российские истребители продаются с трудом

Аргентина отложила покупку 15 российских Миг-29, мотивируя это проведением президентских выборов в стране.

 Об этом заявил заместитель директора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук. По его словам, переговоры о покупке могут возобновиться в конце октября.

"Они затормозились и не могут двигаться дальше, потому что понимают, что сегодняшние договоренности могут быть не реализованы дальше", – цитирует Пунчука РИА "Новости".

Аргентина направила запрос на приобретение МиГ-29 еще в 2017 году. Москва в ответ подготовила коммерческое предложение, но покупатель "пошел на попятную" в том же году. Тогда об отсрочке аргентинской стороны заявил "Интерфаксу" заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Ладыгин.

Поставка Аргентине МиГ-29 пришлась бы очень кстати для "МиГ", так как корпорация сейчас активно продвигает на экспорт истребитель МиГ-35. Основной расчет делается на Индию, традиционного покупателя российских самолетов, но пока Нью-Дели в раздумьях.

Александр ИЛЬИН
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