Индийцы осторожничают с МиГ-35

Хотя "МиГу" удалось создать лучшую машину на базе знакомого планера

Российский легкий истребитель МиГ-35 уже второй раз подряд становится на авиасалоне МАКС одним из главных экспонатов и участников летной программы. Но главным вопросом остается количество этих самолетов, которое Минобороны закажет на замену устаревшего парка "двадцать девятых".

Кроме того, неясно закупит ли эти истребители традиционный покупатель МиГов Индия. Перед пресс-подходом главы РСК "МиГ" Ильи Тарасенко после переговоров с индийцами журналисты надеялись, что стороны подписали хотя бы меморандум о намерениях по приобретению партии "тридцать пятых". Однако глава российской корпорации сразу же отметил, что был подписан лишь меморандум о сервисном обслуживании самолетов МиГ на территории Индии.

То есть, как и в случае с Турцией, которая только приценивается, но не факт, что купит Су-35С и Су-57, вопрос о поставках МиГ-35 остается открытым.

В прошлом году в индийских СМИ неоднократно публиковались статьи о якобы плохом качестве российских истребителей, и в первую очередь палубных МиГ-29К/КУБ, которые вообще были выведены из эксплуатации еще в 2017 году. Позже в России признали брак партии этих самолетов. Кроме того, были претензии к поставляемым двигателям РД-33МК. С февраля 2010 г. из-за заводского брака изъяли 40 двигателей.

Но в ВВС Индии числится более 60 обычных МиГ-29/29УБ, которые продолжают летать. К сожалению, из-за вышеупомянутой истории, у индийцев может возникнуть больше сомнений из-за МиГ-35, хотя это лучшее, что авиаконструкторам удалось выжать из хорошо знакомой индийским летчикам машины.

Экспортный МиГ-35Э, представленные на авиасалоне, существенно модернизирован. На него установлен радар с активной фазированной решеткой (АФАР), новая "цифровая" кабина. Осуществлен переход на единый индикатор, который управляет системами, в том числе, вооружения. По словам Тарасенко, "тачскрин" упрощает управление самолетом, МиГ-35 по сути подключен к компьютеру, и управление происходит через единое информационное пространство.

Кроме того, у экспортной версии увеличена площадь крыла для улучшения аэродинамики. На данный момент МиГ-35 запущен в серийной производство. Ране сообщалось о контракте на 14 машин сроком действия на три года. Конечно, это не то количество, на которое рассчитывают в РСК "МиГ". По словам Тарасенко, все зависит от Минобороны, хотя, конечно, в корпорации рассчитывают на несколько десятков.

Есть еще такой момент – зарубежные покупатели неохотно покупают самолеты, которые еще только-только поступают в войска и больше доверяют машинам, которые в большом количестве эксплуатируются в ВВС страны-продавца. По этой же причине Нью-Дели не делает никаких заявлений по поводу Су-57, лишь подчеркивая, что Индия подождет, когда серийные истребители начнут эксплуатироваться в ВКС РФ.