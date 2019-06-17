ВКС получили два новых МиГ-35

Истребителей все еще недостаточно для замены парка советских МиГ-29

ВКС передали первую пару новых истребителей МиГ-35, которые в перспективе должны заменить устаревшие МиГ-29. По словам директора "МиГ" Ильи Тарасенко, до конца года летчики получат четыре машины, как и сообщалось ранее. Этого явно недостаточно, чтобы обновить парк "Фулкрумов", хотя процесс явно сдвинулся с мертвой точки – до этого в видеороликах показывали только прототипы.

"За последние три года мы сделали серьезный рывок по программе МиГ-35. В кратчайшие сроки мы запустили производство этого самолета, провели его испытания, за 2,5 года дошли от опытно-конструкторских работ до контракта с Минобороны", – цитирует РИА "Новости".

По его словам, в корпорации рассчитывают на еще один контракт с Минобороны. Судя по всему, топ-менеджер имел в виду обсуждаемый контракт на 14 истребителей сроком на три года.

Тем не менее этого мало, чтобы заменить парк МиГ-29 которых в ВКС насчитывается 120, не считая корабельных. Пока Минобороны осторожничает, тем более львиную долю бюджета заберут Су-57, модернизированные Су-30СМ и Су-35С.

Одно время судьба МиГ-35 вообще висела на волоске, но истребители в какой-то степени спасла Сирия. То количество бомб и ракет, которое может нести этот самолет, произвело впечатление на ВКС. Кроме того, МиГ-35 оказался единственным вариантом легкого истребителя, которые не делает компания "Сухой".