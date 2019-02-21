Россия сбила цену на МиГ-35 для Индии

Отечественные самолеты выйдут Дели намного дешевле аналогов

Дели может получить от Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" истребители МиГ-35 по эксклюзивной цене.

"Покупка и эксплуатация истребителя... обойдется до 20% дешевле, чем аналогичные предложения прямых конкурентов", -

приводит ТАСС слова генерального директора АО "РСК "МиГ" Ильи Тарасенко. Россияне также готовы производить самолеты на территории Индии после принятия на вооружение установочной партии МиГ-35. По словам Тарасенко, инженеры российской корпорации много лет сотрудничают с индийскими партнерами и знают потребности индийских ВВС.

МиГ-35 – новейший многоцелевой истребитель поколения 4++. Ранее Индия объявила тендер на поставку 110 истребителей военно-воздушным силам страны.



