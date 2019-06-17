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МиГ-31БМ показал дозаправку в облаках

Фото: Интерпресс/ТАСС
"Кинжалоносец" увеличил свой радиус

Минобороны опубликовало видео дозаправки в воздухе модернизированных перехватчиков МиГ-31БМ. Сообщается, что в кадрах показаны летчики-истребители отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота.

Дозаправка происходила в условиях Крайнего Севера, на высоте 6,5 тыс. м и на скорости 500 км/час. На видео хорошо заметна штанга МиГ-31БМ, которая "ловит" шланг с топливом заправщика Ил-78М.


Дозаправку специально отрабатывали в сложных погодных условиях, всего было сделано более 20 попыток. Летчики заправлялись как парами, так и одиночно.

Для МиГ-31БМ дозаправка крайне важна, так как в этом случае значительно увеличивается его радиус и возможности для перехвата. Кроме того, истребитель вооружили гиперзвуковым "Кинжалом", и после дозаправки возможно нанесение более дальнего ракетного удара. С одной дозаправкой радиус истребителя возрастает до 5,4 тыс. километров.

Александр ИЛЬИН
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