Незваного гостя "вытолкнули в море"

Состязание на большой высоте происходило над Баренцевым морем. Накануне, 20 марта, самолет-радиоразведчик США RC-135 максимально приблизился к территории РФ.

Однако на расстоянии 50 км был выдворен куда подальше от ее границы, которую защитил от непрошеного крылатого гостя МиГ-31. Российский истребитель буквально "вытолкнул" американского шпиона "подальше в море", передает Telegram-канал "Сводки Арктики".

"Фактически, на американском разведчике были отработаны все элементы противовоздушной обороны Северного флота. Условный противник многократно был уничтожен еще на подлете к российским границам",

– отметили авторы соцсети, предупредив, что все попытки приблизиться к рубежам России будут жестко пресекаться. Наши перехватчики не теряют бдительности. Они "ждут стратегические бомбардировщики и заранее советуют их пилотам покрепче держать рули, говорят, турбулентность будет высокая... для чего нужно надеть много памперсов!".

Еще один заокеанский гость бороздил воздушное пространство над нейтральными водами Балтийского моря. Бомбардировщик ВВС США был замечен летчиками РФ далеко от госграницы.

Свой полет американский B-52H продолжил в сопровождении двух Су-27 из состава дежурных сил ПВО, передает "Пятый канал". Отогнав "залетного" на безопасное расстояние, российские истребители вернулись на базу.