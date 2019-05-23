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МиГ-31 вышел в ближний космос

Фото: mil.ru
Полет истребителя в недосягаемой для остальных области показали на видео

МиГ-31 поднялся на недостижимую для других боевых самолетов высоту – 21,5 км.

Видео полета опубликовал телеканал "Звезда".

На кадрах видно, что вплоть до отметки 20 км над землей истребитель поднимался почти вертикально, а после нее набор высоты стал выполняться под углом. Скорость МиГ-31 составила 2,5 тысяч км/ч при максимальных 3 тысяч км/ч.

Когда самолет вплотную приблизился к Линии Армстронга (высота около 19 км), стало видно, как у него "задрожали" крылья. Телеканал отметил, что другие самолеты в такой ситуации просто развалились бы от перегрузок.

Для того, чтобы подняться на высоту 21,5 км, у пилота ушло 18 минут. При этом военные утверждают, что в военной обстановке на это потребовалось бы вдвое меньше. 

Высота 20 км над землей считается ближним космосом, поскольку вид из иллюминатора почти как в околоземном космосе.

К слову, способность МиГ-31 достичь этой области имеет практическую необходимость. Там пилотам удобно бороться с самолетами-шпионами, например, с U-2, а также сбивать вражеские спутники.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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