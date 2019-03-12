Самолет доказал способность вовремя среагировать на угрозу

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота провели учения над Арктикой.

Самолеты отработали уничтожение условного противника в стратосфере. При этом "врагом" также выступил МиГ-31, который имитировал нарушение границы России.

На перехват вылетели два истребителя МиГ-31 БМ. Отмечается, что пилоты тренировались на высоте более 17 тысяч метров на скорости около 2200 км/ч. После успешного выполнения задания все самолеты вернулись на базу в Мурманской области, передает телеканал "Звезда".

Напомним, что США оспаривают право арктических стран, в том числе России и Канады, считать своими морские пути в северных широтах.