Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

МиГ-31 устроил бой над Арктикой

Фото: ITAR-TASS
Самолет доказал способность вовремя среагировать на угрозу

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота провели учения над Арктикой.

Самолеты отработали уничтожение условного противника в стратосфере. При этом "врагом" также выступил МиГ-31, который имитировал нарушение границы России.

На перехват вылетели два истребителя МиГ-31 БМ. Отмечается, что пилоты тренировались на высоте более 17 тысяч метров на скорости около 2200 км/ч. После успешного выполнения задания все самолеты вернулись на базу в Мурманской области, передает телеканал "Звезда".

Напомним, что США оспаривают право арктических стран, в том числе России и Канады, считать своими морские пути в северных широтах.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Раскрыта правда о пьянстве Порошенко: президент не пьет, он пригубливает

Окружение главы Незалежной пытается бороться со слухами о его вредной привычке

Подменили: обломок МН17 подсунули в место исчезновения другого малайзийского "Боинга"

Детектив-любитель указал на ряд нестыковок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей