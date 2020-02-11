"Белые лебеди" не спешат взлетать

Счетная палата проверит программу модернизации и производства стратегического ракетоносца Ту-160М и оценит обеспечение эксплуатации самых тяжелых бомбардировщиков ВКС РФ.

Об этом во вторник сообщил ТАСС со ссылкой на перечень контрольных мероприятий ведомства, запланированных на год.

Информация появилась после того, как в некоторых СМИ поставили под сомнение модернизацию Ту-160М, которая широко освещается в государственных изданиях. Так, телеграм-канал "Взгляд человека в лампасах" скептически отнесся к видео Минобороны, на котором показан первый полет модернизированного "Белого лебедя", а также к информации, что машину вооружат "Кинжалами".

Как говорится в блоге, указание возобновить производство Ту-160М было получено еще пять лет назад. "Петр Дейнекин" поднялся в небо два года назад. А вот "Игорь Сикорский", который и был на видео, полетел только в воскресенье. Как предполагают авторы, начинка машины, электроника и прочие ключевые системы, остались практически без изменений.