Самолеты уничтожили колонну бронетехники и ушли от истребителей противника

Минобороны опубликовало кадры с учений бомбардировщиков Су-34 на полигоне в Курганской области. Пилоты не только сбросили бомбы, но и отработали сложные пилотажные элементы, которые обычно делают истребители.

В начале ролика показан бомба, похожая на ФАБ-100, однако самого бомбометания на видео не показали. По данным военного ведомства, Су-34 уничтожили колонну бронетехники условного противника, используя бомбы и авиапушку.

Что касается пилотажа, то экипажи выполнили виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя, пикирование, восходящую спираль, а также боевые развороты и бочки на высоте до 6 тыс. метров.

Ранее бомбометание с Су-34 можно было наблюдать на шоу "Авиадартс", когда "утята" накрыли бомбами очень приличный участок.