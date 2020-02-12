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Су-34 показали высший пилотаж под Курганом

Су-34 показали высший пилотаж под Курганом
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Самолеты уничтожили колонну бронетехники и ушли от истребителей противника

Минобороны опубликовало кадры с учений бомбардировщиков Су-34 на полигоне в Курганской области. Пилоты не только сбросили бомбы, но и отработали сложные пилотажные элементы, которые обычно делают истребители.

В начале ролика показан бомба, похожая на ФАБ-100, однако самого бомбометания на видео не показали. По данным военного ведомства, Су-34 уничтожили колонну бронетехники условного противника, используя бомбы и авиапушку.

Что касается пилотажа, то экипажи выполнили виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя, пикирование, восходящую спираль, а также боевые развороты и бочки на высоте до 6 тыс. метров.

Ранее бомбометание с Су-34 можно было наблюдать на шоу "Авиадартс", когда "утята" накрыли бомбами очень приличный участок.

Александр ИЛЬИН

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Так сажали картошку с воздуха!
Гость
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Колона "бронетехники" - это колона телег из соседнего села?
Перепугали мужиков, а кони подохли...
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