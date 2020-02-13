Пентагон решил ограничиться кабиной

ВВС США сенсационно отказались модернизировать стелс-бомбардировщики B-2 и улучшат лишь кабины самолетов, правда, на внушительную сумму в $155 миллионов. Ранее сообщалось о предстоящей глубокой модернизации "Спиритов", чтобы они могли оставаться в рядах ВВС наряду с новейшими B-21.

Как пишет Defense News, ссылаясь на бюджетный запрос Военно-воздушных сил США, программа модернизации системы оборонного управления (DMS-M) отменена. Вместо этого на бомбардировщики поставят продвинутые графические процессоры и новые дисплеи. Но это вряд ли поможет B-2 стать еще более неуязвимыми перед российскими С-400 и С-500.

Сообщается, что задержки в покупке DMS-M снизили рентабельность инвестиций. Программа забуксовала на три года. В августе прошлого года только один B-2 был модернизирован.

DMS-M представляет собой усовершенствованный процессор, который позволяет экипажу быть намного осведомленнее касательно угроз с земли. Предполагалось, что система окончательно "похоронит" С-400 и перспективные российские разработки.

Обновление дисплеев также очень важно, так как устаревшие блоки уже не поддерживают современные функции самолета. Но это далеко не вся модернизация.

По мнению военных экспертов, в США сейчас, в первую очередь, рассчитывают на новые В-21, которые оборудуют новейшими системами.