Су-35 поработали бомбардировщиками под Воронежем
Истребители Су-35С, которые создавались для завоевания превосходства в воздухе, уничтожили наземные цели в Воронежской и Тверской областях в ходе учений. Таким образом, в очередной раз летчики показали, что самолет может быть задействован для нанесения высокоточных ракетно-бомбовых ударов.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, звено Су-35С сопровождали к цели три модернизированных перехватчика МиГ-31БМ. Вместе самолеты уничтожили цели, которые имитировали развернутый зенитно-ракетный комплекс условного противника, колонну танков и аэродром с самолетами. Соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала.
Как известно, Су-35С вооружен новейшими высокоточными ракетами класса "воздух – поверхность" Х-38. Они предназначены для уничтожения бронетехники, надводных кораблей и субмарин в надводном положении. Интересно, что ракета может оснащаться не только различными головками самонаведения, но и различными боевыми частями. Х-38 также будет на вооружении Су-57.
Что касается МиГ-31БМ, то перехватчик может "навести шороху" на земле бомбами с лазерным наведением, противокорабельными Х-31П и противорадиолокационными Х-58. Наконец, в модификации МиГ-31К перехватчик вооружен гиперзвуковой ракетой "Кинжал", которую еще называют воздушной версией "Искандера".
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