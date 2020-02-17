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Су-35 поработали бомбардировщиками под Воронежем

Су-35 поработали бомбардировщиками под Воронежем
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Компанию истребителям составили перехватчики МиГ-31БМ

Истребители Су-35С, которые создавались для завоевания превосходства в воздухе, уничтожили наземные цели в Воронежской и Тверской областях в ходе учений. Таким образом, в очередной раз летчики показали, что самолет может быть задействован для нанесения высокоточных ракетно-бомбовых ударов.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, звено Су-35С сопровождали к цели три модернизированных перехватчика МиГ-31БМ. Вместе самолеты уничтожили цели, которые имитировали развернутый зенитно-ракетный комплекс условного противника, колонну танков и аэродром с самолетами. Соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала.

Как известно, Су-35С вооружен новейшими высокоточными ракетами класса "воздух – поверхность" Х-38. Они предназначены для уничтожения бронетехники, надводных кораблей и субмарин в надводном положении. Интересно, что ракета может оснащаться не только различными головками самонаведения, но и различными боевыми частями. Х-38 также будет на вооружении Су-57.

Что касается МиГ-31БМ, то перехватчик может "навести шороху" на земле бомбами с лазерным наведением, противокорабельными Х-31П и противорадиолокационными Х-58. Наконец, в модификации МиГ-31К перехватчик вооружен гиперзвуковой ракетой "Кинжал", которую еще называют воздушной версией "Искандера".

Александр ИЛЬИН

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