США продает скандинавам удобные для себя истребители

Дания разорится на F-35 и вместо усиления ВВС купит лишь небольшое количество дорогих истребителей, поддавшись на уговоры США. Пентагону нужны F-35 для противостояния России в Арктике, а интересы Дании – это уже десятое. Аналогично Вашингтон продвигает свои истребители в более богатой Норвегии.

Как пишет The National Interest, для Дании, обновляющей свой воздушный флот, F-35 – далеко не самый очевидный выбор, так как Копенгаген за те же деньги мог бы взять намного больше других истребителей, например, "Рафалей" или даже российских Су-57, хотя США сделают все, чтобы этого не допустить.

Ранее посол США в Дании Карла Сэндс прямо заявила, что ее беспокоит количество российских военных в Арктике. По ее мнению, Дания недостаточно хорошо контролирует территории рядом с Гренландией, на которую якобы уже покушаются русские.

Сейчас у Дании около 40 истребителей F-16. В 2016 году скандинавы решили закупить 27 F-35. Пока в страну не прибыла даже первая партия, так как Копегаген отчаянно торгуется за дорогие истребители, и не безуспешно. По данным СМИ, первые 10 самолетов обойдутся на $65 млн больше, чем изначально планировалось.

По данным NI, датчане не ожидали, что F-35 обойдутся настолько дорого. Как считают западные эксперты, этот истребитель не лучшим образом отвечает интересам Дании, но здорово пригодится США в ходе масштабного конфликта.

Дания могла больше закупить "Еврофайтеров" или Су-35С. Скандинавы никогда не летали на российских истребителях. Но как показал пример Турции, членство в НАТО вовсе не преграда покупки российского вооружения.

Покупка Копенгагеном Су-57 или Су-35С может стать настоящим кошмаром для США. В таком случае Пентагон может лишиться одного из главных союзников в борьбе с "российской экспансии" в Арктике.