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После провала с F-35 Турция закупает дроны-камикадзе

После провала с F-35 Турция закупает дроны-камикадзе
Фото: pixabay.com
Анкара решила пойти другим путем

После провала с истребителями F-35 Турция, которая втягивается еще больше в войну в Сирии, обнародовала амбициозный план военных закупок на 2020 года. Вместо истребителей пятого поколения Анкара решила купить сотни дронов-камикадзе Kargu-2, которые намерена использовать на Ближнем Востоке.

По контаркту турецкая армия закупит 356 беспилотников Kargu-2. Кроме того, ожидается поставка тактических дронов Alpagu, которые также планируется использовать против курдских формирований, и возможно, против сирийской арабской армии.

Наконец, в документе о закупках, выдержки из которого приводит Defense News, говорится о производстве грузовых беспилотников, которые, судя по всему будут доставлять оружие. Плюс TAI начнет поставки в армию усовершенствованных вертолетов ATAK FAZ-2, оснащенными помимо всего прочего, средствами РЭБ.

При этом, по данным западных экспертов, турецкая экономика сейчас переживает рецессию, поэтому некоторые программы будут задержаны.

В любом случае, беспилотники не заменят истребители пятого поколения, а Эрдоган отказался покупать и российские Су-35С, и заключать хотя бы предварительное соглашение о покупке партии Су-57Э. Костяк ВВС Турции по-прежнему будут составлять истребители F-16C, а построить свою машину пятого поколения Анкаре удастся минимум через десять лет.

Ранее США решили продать F-35 Сингапуру, в то время как турецким летчикам придется еще долгое время летать на самолетах четвертого поколения.

Фоторепортаж
F-35С разрушается на форсаже
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Александр ИЛЬИН

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