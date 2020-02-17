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США нашли замену Турции в программе F-35

США нашли замену Турции в программе F-35
Фото: flickr.com/my_public_domain_photos
Истребитель пятого поколения купит город-государство

Это удивительно, но Турция, судя по всему, так и не получит F-35, в то время как город-государство Сингапур по размерам, уступающее Санкт-Петербургу, будет иметь на вооружении самые современные на сегодняшний день истребители.

Маленькая страна и одновременно могучий финансовый центр располагает внушительным парком боевой авиации. Всего у Сингапура свыше 400 летательных аппаратов, включая 9 воздушных заправщиков, 24 истребителя-бомбардировщика F-15SG и 74 многоцелевых истребителя F-16 Fighting Falcon.

И теперь Сингапур и США ведут переговоры о поставках F-35B. Как заявил глава ВВС города-государства Кельвин Хонг, вопрос почти решенный, и осталось уладить некоторые вопросы логистики. При этом стоимость приобретения и эксплуатации F-35B якобы будет сопоставима с аналогичными показателями F-15SG. Слова генерал-майора приводит Defense News.

Первые четыре самолета, которые купит Сингапур, будут сначала базироваться в США. Местные летчики будут набираться опыта у американских коллег.

С F-35B Сингапур серьезно укрепит свои позиции в Юго-Восточной Азии, где ближаqшим конкурентом и потенциальным противником является Вьетнам, которому поставляет вооружение, в частности, Россия.

Александр ИЛЬИН

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