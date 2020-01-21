Российские ПВО засекли сразу несколько F-35
Российские комплексы ПВО засекли шесть американских истребителей F-35 у границ Ирана. Это произошло спустя несколько часов после того, как Тегеран 8 января нанес ракетный удар по американским базам в Ираке. Об этом накануне сообщила "Российская газета" со ссылкой на и.о. главы МИД России Сергея Лаврова.
"Эта информация еще требует перепроверки, но подчеркивает всю нервозность ситуации", – цитирует газета министра.
В ту же ночь был сбит украинский "Боинг 737". Позже Иран признал, что по ошибке уничтожил самолет двумя зенитными ракетами.
По информации "РГ", системы противовоздушной обороны видели потенциальную атаку ВВС США в момент катастрофы пассажирского авиалайнера.
Стоит отметить, что от Тегерана до границы с Ираком примерно 500 км, поэтому ЗРК "Тор-М1" просто не мог видеть F-35 и перепутать их с "Боингом".
Ссылаясь на экспертов, газета утверждает, что засечь на на расстоянии сотен километров американские истребители могла загоризонтная радиолокационная станция "Контейнер". Первая такая РЛС заступила боевое дежурство в декабре прошлого года в Мордовии.
Как уверяет главный конструктор станции Михаил Петров, новая РЛС может обнаружить стелс-самолеты на расстоянии в 3 тыс. километров.
В США информацию об отправке F-35 на границу с Ираном не подтвердили. После ракетной атаки Вашингтон заявил, что военного ответа не будет, и США "ударят" по Тегерану санкциями.
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