Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Было две ракеты: появились неожиданные детали крушения украинского "Боинга"

Было две ракеты: появились неожиданные детали крушения украинского "Боинга"
Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Самолет сбили ЗРК "Тор-М1"

Организация гражданской авиации Ирана представила второй предварительный отчет о трагедии 8 января, когда под Тегераном упал "Боинг 737" компании "Международные авиалинии Украины". Эксперты считают, что лайнер сбили двумя ракетами, пущенными с северного направления.

По данным расследования, которое приводит Bloomberg, самолет потерял связь с авиадиспетчерами на высоте примерно 2469 м спустя три минуты после взлета, исчезнув также с радаров вторичного наблюдения и еще через три минуты – с радаров первичного наблюдения.

Также агентство отмечает, что найденные черные ящики – современные устройства, прочитать которые Иран не может, передает портал URA.RU. Однако США и Франция отказались направить в Тегеран оборудование для дешифрования.

Украинские эксперты в ближайшее время прилетят в Иран, чтобы оценить, есть ли у Незалежной технические средства для решения этого вопроса.

Самолет "МАУ" рухнул 8 января в районе аэропорта имама Хомейни в Тегеране. Все находившиеся на борту 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Спустя несколько дней иранские власти признали, что лайнер сбили по ошибке. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Смерть отменяется: Заворотнюк закатила вечеринку

Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице

Каменских потрогала себя в душе после утех с мужем

Украинская певица продемонстрировала мокрую грудь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей