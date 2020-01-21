Самолет сбили ЗРК "Тор-М1"

Организация гражданской авиации Ирана представила второй предварительный отчет о трагедии 8 января, когда под Тегераном упал "Боинг 737" компании "Международные авиалинии Украины". Эксперты считают, что лайнер сбили двумя ракетами, пущенными с северного направления.

По данным расследования, которое приводит Bloomberg, самолет потерял связь с авиадиспетчерами на высоте примерно 2469 м спустя три минуты после взлета, исчезнув также с радаров вторичного наблюдения и еще через три минуты – с радаров первичного наблюдения.

Также агентство отмечает, что найденные черные ящики – современные устройства, прочитать которые Иран не может, передает портал URA.RU. Однако США и Франция отказались направить в Тегеран оборудование для дешифрования.

Украинские эксперты в ближайшее время прилетят в Иран, чтобы оценить, есть ли у Незалежной технические средства для решения этого вопроса.

Самолет "МАУ" рухнул 8 января в районе аэропорта имама Хомейни в Тегеране. Все находившиеся на борту 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Спустя несколько дней иранские власти признали, что лайнер сбили по ошибке.