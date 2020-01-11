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Трагедия подтвердилась: Зеленский прижмет Иран к стенке за сбитый "Боинг"

Трагедия подтвердилась: Зеленский прижмет Иран к стенке за сбитый "Боинг"
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Украинский лидер требует привлечь к ответственности виновных в трагедии

Украина требует от иранский властей полного признания вины, официальный извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет. С таким заявлением выступил президент Незалежной Владимир Зеленский, комментируя заявление Ирана по сбитому Boeing. 

Отметим, что Иран признал, что самолет украинской авиакомпании МАУ был сбит силами ПВО страны по ошибке из-за "спровоцированного авантюризмом США" человеческого фактора. 

Напомним, самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение вскоре после того, как вылетел из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек. Все они погибли. Один из пассажиров этого рейса за считанные минуты до катастрофы успел опубликовать в социальных сетях пророческий пост о войне. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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жжжжжжжжжмет…...
Гость
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Сколько людей убила Россия и постоянно врет "нас там нет". И ето лицо брехливой страныа том числе и малоазийскому боингу, который беспорно сбила
Гость
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В смысле приперает? Иран вроде и так заявил, без сопливых, до того, что это трагическая ошибка.
Гость
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Для бандеровцев люди не важны, главное получить побольше компенсацию за старый самолет и пропиариться в мире!
Гость
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Проект "Иран". Проект "Турция". Проект "Пакистан". Проект "Ирак". Проект "Севреный Кипр".
Проет "ислам"... в топу всё это <цензура>.
Гость
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Укры над черным морем на учениях сбили израильский самолет... до сих пор ни извинений, ни компенсаций...
Гость
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Автор просто брехун и конченый муэдак !!!
Гость
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Для начала пусть Украина признает и покается за сбитый нидерландский самолёт. А то сколько лет уже малодушничают и юлят.
Гостьнеколай
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николай чудоровек
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