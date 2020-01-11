Украинский лидер требует привлечь к ответственности виновных в трагедии

Украина требует от иранский властей полного признания вины, официальный извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет. С таким заявлением выступил президент Незалежной Владимир Зеленский, комментируя заявление Ирана по сбитому Boeing.

Отметим, что Иран признал, что самолет украинской авиакомпании МАУ был сбит силами ПВО страны по ошибке из-за "спровоцированного авантюризмом США" человеческого фактора.

Напомним, самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение вскоре после того, как вылетел из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек. Все они погибли. Один из пассажиров этого рейса за считанные минуты до катастрофы успел опубликовать в социальных сетях пророческий пост о войне.