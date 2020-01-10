За считанные минуты до трагедии в Тегеране сообщение попало в Сеть

Буквально за мгновенье до катастрофы в Иране появилось пророчество о войне. Его автор – человек, которого уже нет в живых.

Это пассажир злополучного рейса "Тегеран – Киев", аспирант Университета Торонто Мойтаба Аббаснежад. За считанные минуты до трагедии он написал в Twitter:

"Я предполагал, что война начнется прямо перед моим вылетом. Простите меня за хорошие и плохие поступки".

من پیشبینی کرده بودم دم پروازم جنگ بشه 😄 اقا خوبی بدی دیدید حلال کنید — sorush ab (@sorush_ab) January 7, 2020

Самолет поднялся в небо и, согласно данным сервиса отслеживания положения воздушных судов Flightradar, через две минуты связь с лайнером оборвалась. Исходя из предоставленных сведений, предсказание было сделано примерно за семь минут до крушения.

На фоне непрекращающихся разговоров о третьей мировой войне становится понятно, о каком именно вооруженном конфликте идет речь в тексте.

Напомним, на борту украинского "Боинга" находились 176 человек. Никто из них не выжил.

Официальная версия случившегося еще не названа. По мнению Запада, самолет был сбит ракетой. При этом притягивается за уши версия о том, что в деле обнаружили "российский след".