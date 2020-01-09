Немцы нашли связь между крушениями самолетов под Донецком и Тегераном

Пропагандистский маховик западных и украинских экспертов вокруг трагедии рухнувшего лайнера "Боинг 737-800" компании "Международные авиалинии Украины" в Иране 8 января стремительно набирает обороты. Не прошло и суток после падения самолета, как уже на свет появились версии о "руке Кремля" и ополченцев ДНР и ЛНР.

Свое аналитическое расследование провел политический редактор немецкого издания Bild Юлиан Репке, разместивший в Twitter фотографию из иранских СМИ, на которых можно увидеть обгоревшие свадебные снимки погибших пассажиров рейса МАУ Тегеран – Киев. "Псевдопорядочность убивающих мулл едва ли может быть более отвратительной", – написал немец.

Он нашел в публикации таких фото аналогию с крушением "Боинга" MH17 в июле 2014 г. под Донецком. В качестве железного доказательства журналист разместил рядом известный фотокадр с ополченцами с места падения малайзийского лайнера, где один из них держит в руках игрушку, вероятно, погибшего пассажира.

Однако пользователи в комментариях обратили внимание, что кому-кому, но только не Bild писать о порядочности в плане публикаций иранскими СМИ очень чувствительных фото с места трагедии на фоне того, что само издание не брезгует этим.

Читатели украинского "Обозревателя", в свою очередь, саркастически отреагировали на подобное сравнение немецкого эксперта. "Да там совпадений уйма. И там и там Боинг. И там и там вокруг воздух, снизу земля а сверху небо. И там и там все произошло на одной и той же планете и что самое жуткое, в одной и той же Солнечной системе", – отметил Pavlov Dmitry.

Ранее Репке высказал версию о том, что самолет могли сбить из российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор", приобретенного Тегераном в январе 2007-го. Как полагает журналист, об этом свидетельствует то, что перед падением "Боинг" резко повернул направо. Не исключил такую причину крушения и секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

