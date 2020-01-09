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Представители госкомиссии Украины по расследованию обстоятельств крушения украинского "Боинга" в Тегеране 8 января не обнаружили следов пожара в двигателе. Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источник Цензор.Нет в комиссии.
Собеседник издания находится непосредственно на территории, куда свозят обломки лайнера. По его информации, на обоих двигателях, а также фрагментах правого крыла нет следов от пожара.
"То есть версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, на данный момент не подтверждается. Самолет горел – но версия выхода из строя двигателей не подтверждается", – сказал источник.
Напомним, ряд экспертов полагает, что причиной гибели "Боинга" могла стать выпущенная по нему ракета "ТОР".
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