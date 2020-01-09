Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Версию с пожаром на борту украинского "Боинга" отвергли

Стали известны первые выводы о причине гибели пассажирского самолета

Представители госкомиссии Украины по расследованию обстоятельств крушения украинского "Боинга" в Тегеране 8 января не обнаружили следов пожара в двигателе. Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источник Цензор.Нет в комиссии.

Собеседник издания находится непосредственно на территории, куда свозят обломки лайнера. По его информации, на обоих двигателях, а также фрагментах правого крыла нет следов от пожара.

"То есть версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, на данный момент не подтверждается. Самолет горел – но версия выхода из строя двигателей не подтверждается", – сказал источник.

Напомним, ряд экспертов полагает, что причиной гибели "Боинга" могла стать выпущенная по нему ракета "ТОР".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Газпром" терпит убытки из-за условий Украины

Поставки российского газа на Запад резко сократились после Нового года

"2020 станет последним": Заворотнюк вынесли страшный приговор

Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей