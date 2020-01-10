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Украинские пограничники задержали в рамках военной операции в ООС в Донбассе молодого человека, которого Киев попытается привлечь в качестве свидетеля по делу о гибели малайзийского самолета рейса MH17 под Донецком в июле 2014-го. Как сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook, это украинец 1994 года рождения.
По его словам, он воевал за донецкое ополчение. На допросе задержанный рассказал, что во второй половине 2014 г. проходил службу в одном из подразделений ДНР, а именно стоял на блокпостах в Шахтерском районе.
Как следует из сообщения ООС, молодой человек с конца августа 2014-го охранял место падения лайнера и за денежное вознаграждение якобы собирал и отдавал ополченцам обломки самолета и личные вещи погибших. Подтверждение этой информации украинские силовики нашли традиционно за последнее время на странице задержанного в соцсети.
Бывшего ополченца передали сотрудникам полиции. Против него заведено уголовное дело по статье "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности", которая предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.
Напомним, в прошлом году украинские силовики выкрали с территории ДНР другого экс-ополченца, пенсионера Владимира Цемаха, которого впоследствии обменяли на граждан Незалежной, осужденных и ожидаемых суда в РФ. Его называли ценным свидетелем по делу о крушении MH17.
Чем может быть "ценен" 26-лений украинец, который лишь стоял в охране места крушения, пока неизвестно.
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