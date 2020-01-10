Киев допускает, что самолет могли сбить даже израильтяне или американцы

Навесить на Россию ответственность за крушение украинского лайнера "Боинг-737" рейса PS 752 в Тегеране будет практически невозможно, все шишки могут достаться только правительству Ирана. К такому выводу пришел политический эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк.

Он предполагает, что даже если будет доказана версия о поражении самолета иранской ракетой российского производства, максимум, что может ожидать Москву – очередные определенного рода санкции.

"Но вероятность, что хотя бы какие-то ограничения будут применены по России за проданные ею Ирану ракеты – минимальная. Ведь Россия торгует оружием со всеми авторитарными странами. Чего греха таить, Украина тоже торговала и продолжает поставлять оружие другим странам", – пишет эксперт в аналитической статье для УНИАН.

Он подчеркивает, что увязать РФ с этой трагедией нет возможности. Более того, "Боинг" мог сбить вовсе и не Иран, а какая-нибудь третья страна с помощью диверсантов или спецслужб.

"Кстати, сейчас звучат предположения, что это могли сделать и израильтяне, и американцы", – заметил Октисюк.

По его мнению, будет очень сложно доказать, что лайнер поразили именно иранские ракетчики.

При этом эксперт допускает, что все же санкции введут лишь в отношении Тегерана, возможно, даже ограничат воздушное пространство над Ираном, что вернет государство в каменный век.

Вместе с тем Октисюк отметил, что самому Киеву невыгодно вводить рестрикции против Тегерана, так как объем торговли между странами составляет примерно $500 млн в год, а украинский импорт в Иран "в последнее время растет". Поэтому, резюмирует эксперт, ситуация складывается неоднозначная: "Если мы начнем Иран в чем-то обвинять и вводить санкции против него, мы потеряем неплохой рынок сбыта украинских товаров".

