На распространяемом видео самолет, похоже, столкнулся с неким объектом

Американская газета The New York Times опубликовала ролик, на котором, как утверждается, зафиксирован момент попадания ракеты в "Боинг 737" компании "Международные авиалинии Украины", который направлялся из Тегерана в Киев.

На кадрах запечатлена яркая вспышка в небе после столкновения двух объектов. Сразу после этого раздается громкий хлопок. Журналисты NYT утверждают, что самолет взорвался не сразу после попадания в него ракеты. Он якобы в течение нескольких минут еще продолжал движение и даже успел развернуться в сторону аэропорту. Сам же взрыв, по предположению The New York Times, произошел на обратном пути.

Правда это или нет, точно сказать пока нельзя. Однако новые детали этой трагедии уже успели возмутить пользователей Сети и вызвали определенный скепсис.

"Они, как всегда, в своем амплуа: пытаются нагадить всем и везде. Такое их поведение уже никого не удивляет", "А где это снималось, такое может любой снять, стоит только выйти во двор", "Сами снимали?","Мне вот интересно, кто ночью снимает небо на телефон? Да еще так случайно совпало, что именно в тот момент и ту часть неба",

– отметили подписчики.

Отметим, что о случившемся высказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает НСН. По его словам, украинский самолет был случайно сбит иранской ракетой. Национальная разведка, как уточняет телеканал RT, обладает соответствующими доказательствами.

Президент США Дональд Трамп также не исключил, что ошибку допустили именно иранцы. При этом причастность Соединенных Штатов к трагедии он полностью исключил, передает "Царьград".

Ранее появилась версия о том, что украинский "Боинг" сбил дрон из США.