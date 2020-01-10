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Сбила ракета: появились новые подробности крушения украинского "Боинга"

Сбила ракета: появились новые подробности крушения украинского "Боинга"
Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
На распространяемом видео самолет, похоже, столкнулся с неким объектом

Американская газета The New York Times опубликовала ролик, на котором, как утверждается, зафиксирован момент попадания ракеты в "Боинг 737" компании "Международные авиалинии Украины", который направлялся из Тегерана в Киев. 

На кадрах запечатлена яркая вспышка в небе после столкновения двух объектов. Сразу после этого раздается громкий хлопок. Журналисты NYT утверждают, что самолет взорвался не сразу после попадания в него ракеты. Он якобы в течение нескольких минут еще продолжал движение и даже успел развернуться в сторону аэропорту. Сам же взрыв, по предположению The New York Times, произошел на обратном пути. 

Правда это или нет, точно сказать пока нельзя. Однако новые детали этой трагедии уже успели возмутить пользователей Сети и вызвали определенный скепсис. 

"Они, как всегда, в своем амплуа: пытаются нагадить всем и везде. Такое их поведение уже никого не удивляет", "А где это снималось, такое может любой снять, стоит только выйти во двор", "Сами снимали?","Мне вот интересно, кто ночью снимает небо на телефон? Да еще так случайно совпало, что именно в тот момент и ту часть неба",

– отметили подписчики.

Отметим, что о случившемся высказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает НСН. По его словам, украинский самолет был случайно сбит иранской ракетой. Национальная разведка, как уточняет телеканал RT, обладает соответствующими доказательствами. 

Президент США Дональд Трамп также не исключил, что ошибку допустили именно иранцы. При этом причастность Соединенных Штатов к трагедии он полностью исключил, передает "Царьград". 

Ранее появилась версия о том, что украинский "Боинг" сбил дрон из США.

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
СКОРЕЕ ВСЕГО, ЛАЙНЕР БЫЛ СБИТ РАКЕТОЙ, ВЫПУЩЕННОЙ С ТЕРРИТОРИИ ИРАКА, С ДИСЛОЦИРОВАННОЙ , ТАМ БАЗОЙ США!!!!! В ЛАЙНЕРЕ НАХОДИЛИСЬ БОЛЕЕ 100 ПАССАЖИРОВ-ИРАНЦЕВ...ОНИ НЕ ДЕБИЛЫ, В ОТЛИЧИЕ ОТ АМЕРИКАНЦЕВ, ЧТОБЫ СВОИХ УНИЧТОЖАТЬ...А , АМЕРИКАНЦАМ ВСЁ РАВНО, СВОИ ИЛИ НЕТ....НАГАДЯТ, А ПОТОМ СВАЛИВАЮТ ВСЁ НА ИРАН....
«СКОРЕЕ ВСЕГО, ЛАЙНЕР БЫЛ СБИТ РАКЕТОЙ, ВЫПУЩЕННОЙ С ТЕРРИТОРИИ ИРАКА, С ДИСЛОЦИРОВАННОЙ , ТАМ БАЗОЙ США!!!!! В ЛАЙНЕРЕ НАХОДИЛИСЬ БОЛЕЕ 100 ПАССАЖИРОВ-ИРАНЦЕВ...ОНИ НЕ ДЕБИЛЫ, В ОТЛИЧИЕ ОТ АМЕРИКАНЦЕВ, ЧТОБЫ СВОИХ УНИЧТОЖАТЬ...А , АМЕРИКАНЦАМ ВСЁ РАВНО, СВОИ ИЛИ НЕТ....НАГАДЯТ, А ПОТОМ СВАЛИВАЮТ ВСЁ НА ИРАН....»

Открой карту, посмотри, где Ирак, учти, что самолет только взлетел, время наведения на самолет ракеты и время подлёта. А потом ещё раз прочитай своё письмо.
Гость
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ну, что к бабке не ходи. обложались пиндосы. дня через три найдут обломки их ракеты, и тогда посмотрим.
Гость
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МИ6 и ЦРУ взорвали самолёт. Их уши торчат!
Гость
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Гость
Гость 2 минуты назад.
Мозги у тебя отсутствуют полностью! Видимо ты жертва ЕГЭ, любишь слушать Проханова , Леонтьева, Шевчкнко и прочих правдолюбов! А почему как только самолёт разбился власти Ирана без всякого расследования заявили о технической неисправности, приведшей к катастрофе? А почему никому не хотят дать доступ к "чёрным ящикам"?
Как же, такой прокол у "лепшего сябра" ( как говорят в моей родной Белоруссии) кремлёвской власти, как на центральных каналах ТВ России защищают Иран и оплакивают брата по антисемитизму, террориста Касема Сулемайни. Есть прекрасная русская пословица - "Скажи кто твой друг и я скажу кто ты". А у вас в России дорогие друзья все террористические организации и террористические режимы. Так сказал ваш глава МИДа Лавров, на встрече в Москве с главами мусульманских террористических организаций!!!
""""Мозги у тебя отсутствуют полностью! Видимо ты жертва ЕГЭ, любишь слушать Проханова , Леонтьева, Шевчкнко и прочих правдолюбов! А почему как только самолёт разбился власти Ирана без всякого расследования заявили о технической неисправности, приведшей к катастрофе? А почему никому не хотят дать доступ к "чёрным ящикам"?
Как же, такой прокол у "лепшего сябра" ( как говорят в моей родной Белоруссии) кремлёвской власти, как на центральных каналах ТВ России защищают Иран и оплакивают брата по антисемитизму, террориста Касема Сулемайни. Есть прекрасная русская пословица - "Скажи кто твой друг и я скажу кто ты". А у вас в России дорогие друзья все террористические организации и террористические режимы. Так сказал ваш глава МИДа Лавров, на встрече в Москве с главами мусульманских террористических организаций!!!"""
Какой ты просвещенный, прямо завидно. Все знаешь, кто кого куда пустил и что заявил. Наверное, в соцсетях много сидишь, на Беллинкат не работаешь? Надо батьке стукануть, такой талант пропадает)))
Гость
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Если выдают съёмку за действительную, т.е. снимали специально, значит знали что такое зверство произойдёт.
Всё было подготовлено.
Гость
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Где хохлы там просто БЕДА!
Гость
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Новые данные о том, что взрыв должен был бы произвестись на границе Турция и Иран для стравливания двух стран, но что-то пошло не так!
Гость
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РАКЕТА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА...ТАМ.ГДЕ МОСКОВИЯ-ТАМ БЕДА !!!
Гость
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В пиндосских провокациях всегда фигурирует сбитый самолет, а потом назначают виновника. Сценарий отработан и не меняется десятилетиями.
Гость
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СКОРЕЕ ВСЕГО, ЛАЙНЕР БЫЛ СБИТ РАКЕТОЙ, ВЫПУЩЕННОЙ С ТЕРРИТОРИИ ИРАКА, С ДИСЛОЦИРОВАННОЙ , ТАМ БАЗОЙ США!!!!! В ЛАЙНЕРЕ НАХОДИЛИСЬ БОЛЕЕ 100 ПАССАЖИРОВ-ИРАНЦЕВ...ОНИ НЕ ДЕБИЛЫ, В ОТЛИЧИЕ ОТ АМЕРИКАНЦЕВ, ЧТОБЫ СВОИХ УНИЧТОЖАТЬ...А , АМЕРИКАНЦАМ ВСЁ РАВНО, СВОИ ИЛИ НЕТ....НАГАДЯТ, А ПОТОМ СВАЛИВАЮТ ВСЁ НА ИРАН....
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