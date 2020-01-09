Пассажирский Boeing могли подбить с земли

Украинские эксперты прибыли в Тегеран для участия в расследовании катастрофы "Боинга 737". В числе главных версий – столкновение лайнера с каким-либо объектом в воздухе, теракт и поражение самолета российской ракетой. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Среди основных: поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор" так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет", - написал Данилов в Facebook.

Вариант со взрывом двигателя по техническим причинам также пока не исключается.

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рухнул спустя пару минут после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находящиеся на борту 176 человек.

Между тем специалисты в Иране отвергают версию с ракетой и называют вероятной причиной произошедшего техническую неисправность двигателя, передает "Пятый канал".