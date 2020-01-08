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"Узнает все последним": униженный Зеленский сорвался из отпуска из-за трагедии

"Узнает все последним": униженный Зеленский сорвался из отпуска из-за трагедии
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Пока лидер Незалежной развлекался за границей, погибли люди

Президент Украины Владимир Зеленский вынужден был прервать свой отпуск в Омане на фоне крушения пассажирского лайнера Boeing 737 в Иране

Глава государства выразил соболезнования членам семей погибших. Однако оперативность реакции украинского лидера не оценили в Сети. Пользователи обрушились с критикой на не поспевающего за мировыми событиями президента. 

"Как,как авиакомпания МАУ умудряется не дать списки ,более 3-х часов,после трагедии?", "А мне кажется, что дело президента заниматься предвыборными обещаниями а не рассказывать в соцсетях о озданных штабах и т.д.", "Такое впечатление,что Президент узнаёт все последним... Информация уже часа два в открытом доступе....Мои сочувствия близким погибших...."

Напомним, авиакатастрофа случилась утром 8 января. Украинский Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлета из тегеранского аэропорта. Всего на борту самолета "Украинских авиалиний" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Выживших нет. По последним данным, среди пассажиров были 73 гражданина Канады, 71 гражданин Ирана, 4 гражданина Германии, 3 гражданина Великобритании, 8 граждан Швеции и 6 граждан Афганистана. На борту также находились 2 украинца и около 13 членов экипажа из Украины. 

Сергей САЗОНОВ

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