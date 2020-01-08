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Boeing 737 разбился ранним утром 8 января. Экипаж лайнера выполнял рейс из Тегерана в Киев. На борту находились 167 пассажиров и девять сотрудников "Украинских авиалиний" – все они погибли.
Были ли россияне в упавшем самолете, неизвестно. Сотрудники посольства России в Иране уточняют информацию, передает РИА Новости.
В аэропорту объяснили, что авиакатастрофа произошла из-за технических проблем. Есть и более неожиданная версия: иорданское издание Al-hadath сообщает, что крушение украинского Boeing 737 спровоцировали действия ПВО Ирана.
Очевидцам удалось заснять падение лайнера. На опубликованных кадрах видно, как огромная горящая точка мчится к земле. Судя по всему, на борту самолета произошел пожар или взрыв.
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