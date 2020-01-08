В причастности к авиакатастрофе заподозрили США

Ряд экспертов и журналистов усомнились в том, что украинский самолет рухнул в Иране по техническим причинам. Напомним, ранее сообщалось, что у "Боинга" загорелся двигатель.

Между тем в Сети сравнивают трагедию с крушением малайзийского лайнера МН17 под Донецком и предполагают, что же на самом деле произошло. Так, политолог и публицист Армен Гаспарян напомнил о заявлении агентства "Аль-Хадат", которое ранее передавало: украинский самолет случайно сбили иранские ПВО.

"Случайно. Не бывает таких случайностей, см. Донецк-2014", – отметил он. Его слова процитировала журналистка Юлия Витязева на своей странице Вконтакте, вызвав бурную дискуссию.

"У амеров есть традиция такая – прикрываться беззащитным самолетом" "Бумеранг от МН 17", – пишут комментаторы. В соцсетях активно муссируется версия, что вина за упавший самолет лежит на США – мол, это они сбили "Боинг" в стремлении развязать войну в регионе.

"Малазийский Боинг– дубль два? Методичка не стареет? США развязывает войну в регионе. Тут же "оппонирующая сторона" сбивает гражданский самолёт?" – пишет телеграм-канал "НеСоциальная Сеть. Тро Барбаросса).

Между тем заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов предположил, что украинский самолет, возможно, столкнулся с беспилотником, который на фоне напряженной ситуации вел разведку со стороны Ирака.

"Сегодня это могут быть беспилотные самолеты-разведчики, которые небольших размеров и были плохо заметны на радарах. Соответственно самолет при столкновении мог получить значительные повреждения и даже загореться в воздухе", – отметил он в беседе с телеканалом "360".

Украинский "Боинг" 737 рухнул спустя несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все, кто был на борту. Как сообщалось ранее, предварительная причина – техническая. У самолета загорелся двигатель. Президент РФ Владимир Путин направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями, сообщает пресс-служба Кремля.