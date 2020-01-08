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Названа причина крушения украинского "Боинга"

Названа причина крушения украинского "Боинга"
Фото: www.globallookpress.com
В авиакатастрофе никто не выжил

Погибших в огненном аду людей будет крайне сложно опознать.

Названа причина крушения украинского Boeing 737 в Иране . По предварительным данным, у пассажирского лайнера загорелся двигатель. Об этом сообщил официальный представитель аэропорта в Тегеране, пишет РИА Новости.

Спасатели уже нашли черный ящик разбившегося "Боинга", сообщает ТАСС. Между тем глава управления ЧС Ирана опроверг выдвигавшуюся ранее версию о крушении самолета из-за атаки иранских военных на базы США в Ираке. Он подчеркнул, что причина – чисто техническая, передает телеграм-канал RT.

По последним данным, большинство  пассажиров, находившихся на борту украинского "Боинга", были гражданами Ирана, отмечает РИА Новости со ссылкой на главу управления ЧС Ирана.

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил семьям погибших соболезнования.

"Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", – написал он в своем Фейсбук.

Как сообщалось ранее, авиакатастрофа произошла 8 января. Украинский "Боинг" 737 разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. Как позже заявил  глава тегеранского центра неотложной помощи, опознать тела жертв будет очень сложно – они сильно обгорели. Об этом пишет телеграм-канал "Подъем".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Бедные люди, какая ужасная смерть в Рождество! Вечная память и вечный покой! Соболезнование всем родным и близким!
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Начался год... Печально... Очень жалко людей
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