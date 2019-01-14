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В Иране разбился самолет

Фото: wikipedia.org
Boeing 707 упал в окрестностях Тегерана

ЧП случилось в пригороде иранской столицы. О жертвах авиакатастрофы пока не сообщается.

По данным телеканала Press TV, воздушное судно было грузовым.

"Грузовой самолет с 10 людьми на борту разбился рядом с Караджем в центральной части Ирана", – говорится в сообщении на странице в Twitter.

"Боинг" летел из Бишкека. По предварительной версии, пилот не справился с управлением в сложных погодных условиях, передает агентство ILNA.

Пилоты, возможно, выжили при крушении, сообщает Press TV.

IRNA при этом  пишет, что погибли все, кто был на борту. Агентство Fars, в свою очередь, сообщает, что выжил бортинженер. На месте работают экстренные службы – к этой минуте нашли тела семи погибших.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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