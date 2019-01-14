В Иране разбился самолет

Нибиру
- Нибиру поможет Порошенко остаться у власти
- Нибиру над Москвой: названа новая дата конца света
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
ЧП случилось в пригороде иранской столицы. О жертвах авиакатастрофы пока не сообщается.
По данным телеканала Press TV, воздушное судно было грузовым.
"Грузовой самолет с 10 людьми на борту разбился рядом с Караджем в центральной части Ирана", – говорится в сообщении на странице в Twitter.
🔴 Cargo plane with 10 people onboard crashes near #Karaj, central #Iran#Tehran— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) 14 января 2019 г.
📸 pic.twitter.com/F2aHzCqLoB
"Боинг" летел из Бишкека. По предварительной версии, пилот не справился с управлением в сложных погодных условиях, передает агентство ILNA.
Пилоты, возможно, выжили при крушении, сообщает Press TV.
The plane's pilots have reportedly survived the crash #Iran pic.twitter.com/UwPjFN5lyc— Press TV (@PressTV) 14 января 2019 г.
IRNA при этом пишет, что погибли все, кто был на борту. Агентство Fars, в свою очередь, сообщает, что выжил бортинженер. На месте работают экстренные службы – к этой минуте нашли тела семи погибших.
ЧП случилось в жилом доме