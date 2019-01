В Иране разбился самолет

ЧП случилось в пригороде иранской столицы. О жертвах авиакатастрофы пока не сообщается.

По данным телеканала Press TV, воздушное судно было грузовым.

"Грузовой самолет с 10 людьми на борту разбился рядом с Караджем в центральной части Ирана", – говорится в сообщении на странице в Twitter.

🔴 Cargo plane with 10 people onboard crashes near #Karaj , central #Iran #Tehran 📸 pic.twitter.com/F2aHzCqLoB

"Боинг" летел из Бишкека. По предварительной версии, пилот не справился с управлением в сложных погодных условиях, передает агентство ILNA.

Пилоты, возможно, выжили при крушении, сообщает Press TV.

The plane's pilots have reportedly survived the crash #Iran pic.twitter.com/UwPjFN5lyc