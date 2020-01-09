Летчики пытались вернуться в аэропорт

Украинский "Боинг" загорелся еще в воздухе, а упал самолет уже на обратном пути в аэропорт, то есть летчики надеялись посадить машину.

Новые данные опубликовала Организация гражданской авиации Ирана, основываясь на результатах собственного расследования и показаниях очевидцев. Также сообщается, что пилоты не передавали на землю сообщение о ЧП. "Боинг" развалился в воздухе на несколько частей, первая упала в районе парка развлечений.

Момент взрыва зафиксировала видеокамера наблюдения. Кадры опубликовал телеканал "Россия 24". На них хорошо видно, как около строений проносятся сотни горящих обломков самолета.

На данный момент одной из основных версий трагедии считается то, что у самолета загорелся двигатель. Однако некоторые эксперты уверяют, что самолет был сбит ракетой. По их предположению, иранцы ожидали атаки США и могли по ошибке сбить самолет ракетой "земля – воздух".

Впрочем, по информации агентства Reuters, которое ссылается на источник в спецслужбах Канады, доказательств того, что самолет был сбит ракетой, нет. Скорее всего, произошел перегрев одного из двигателей самолета. Данные британского агентства приводит "Царьград".