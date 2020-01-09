Дрон охотился на правительственный борт Ирана

Украинский "Боинг" мог сбить американский беспилотник, который перепутал с авиалайнером правительственный борт Ирана. Такую версию озвучил южноафриканский портал Livereport, который ссылается на источник в Минобороны Ирана.

Американцы якобы хотели отомстить иранцам за уничтоженную базу в Ираке, но по ошибке сбили гражданский самолет. В пользу этой версии говорит и тот факт, что до катастрофы иранские военные засекли беспилотник MQ-1 Predator, который есть на вооружении только у Соединенных Штатов.

По данным источника, США давно охотятся за руководством Ирана, включая лидером Корпуса стражей исламской революции. Очередным доказательством этому является резонансное убийство генерала Сулеймани.

Ранее предположение о том, что "Боинг" мог столкнуться с беспилотником, выдвинул заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. По его словам, дрон, скорее всего, вылетел из Ирака.