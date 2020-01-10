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Киев рассматривает две главные версии гибели "Боинга" в Иране

Украинские спецслужбы определились с основными направлениями поисков причин трагедии

На Украине назвали две главные версии крушения самолета рейса PS752 в Тегеране – теракт и попадание в "Боинг" ракеты. Об этом сообщил на сегодняшнем заседании специальной рабочей группы глава Службы безопасности страны Иван Баканов.

При этом он заметил, что муссирующиеся сейчас в СМИ слухи об обстреле лайнера из ЗРК "ТОР", хоть и привлекательны для общества, но если "открыть инструкцию по эксплуатации" данного комплекса, уже возникают несколько вопросов, требующих "дополнительных ответов".

"В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансах по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сегодня прорабатываются", – цитирует телеканал "112" Баканова.

Также тщательно изучается и анализируется версия о возможном теракте на борту самолета.
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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