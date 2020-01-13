В Незалежной ищут "руку Кремля" в инциденте со сбитым самолетом под Тегераном

На Украине все чаще звучат голоса о привлечении России к ответственности за крушение "Боинга" 8 января после взлета в аэропорту столицы Ирана. На сей раз с подобным призывом выступила член партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Выступая в ходе согласительного совета Верховной рады, она призвала искать и расследовать российский след в катастрофе, пишет "Украинская правда".

По ее мнению, Киев должен "требовать проведения Совбеза ООН с соответствующей директивой и озвучить вопрос возможной роли Российской Федерации в поставках ракет Ирану, в том числе и таких, которые не оборудованы системами распознавания гражданских самолетов".

Одновременно пани Геращенко подвергла критике реакцию президента страны Владимира Зеленского на трагедию из-за того, что тот не обмолвился о возможной причастности к ней Москвы.

"Первый, по сути, серьезный внешнеполитический вызов показал полную деградацию государственных институтов управления", – резюмировала она.

Ранее другой украинский деятель, экс-председатель СНБО, а ныне член партии "Народный фронт" Александр Турчинов заявил, что Россия должна отвечать за сбитый лайнер под Тегераном вместе с властями Ирана. В ответ на этот пассаж российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter выразил сомнения, что у "кровавого пастора" все нормально с головой.

