Украинская сторона сделала неожиданное заявление о крушении самолета под Тегераном

Ответственность за сбитый 8 января украинский лайнер "Боинг" рейса PS752 несут власти Ирана, поскольку они не закрыли воздушное пространство. Об этом заявил президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне во вторник, 14 января.

"Если вы хотите знать мое мнение – виноват тот, кто не закрыл пространство над страной. Меня не очень волнует, нажал человек кнопку или система активировалась сама", – сказал он в интервью интернет-изданию "Левый берег".

Дыхне считает, что Тегеран обязан был позаботиться о безопасности не только украинского самолета, но и всей воздушной трассы, а значит, должны были закрыть ее.

"А они нарушили свои международные соглашения. Не выполнили главную функцию – не обеспечили безопасность. Мы обеспечили, а они нет", – подчеркнул глава МАУ.

При этом он отметил, что криминальная комиссия еще расследует обстоятельства крушения "Боинга". Дыхне добавил, что по окончанию работы комиссии станет известно, кто виноват в трагедии.

Как отмечают пользователи в Сети, таким образом, Киеву также необходимо вслух признать, что гибель малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 г. в небе над Донбассом, где в это время шли боевые действия между украинскими войсками и ополченцами ДНР, полностью лежит на руководстве постмайданной незалежной власти.

"Получается ведь тогда, что в гибели малайзийского Боинга МН17 виноват тот, кто не закрыл небо над Донбассом?" – пишет автор телеграм-канала "Зрада чи Перемога".

"Понятно, что он (Дыхне – прим. ред.) говорил про трагедию в Тегеране. Но ведь, правда, многие сейчас подумали про катастрофу рейса MH17?", – задается вопросом аккаунт "Запрещенная Украина".

