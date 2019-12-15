Украинцы потеряли Владимира Цемаха

Появились подробности о разговоре "палача" МН17 со следователями.

Донецкий ополченец, которого в Незалежной в начале декабря официально объявили в розыск, рассказал заманчивом предложении, которое после похищения сделала ему международная группа, расследующая крушение малайзийского "Боинга" в Донбассе в 2014 году. По их задумке, Цемах должен был сдать Россию и исчезнуть.

Похитители, которые ворвались в дом Цемаха в июне этого года, угрожали убить его жену и дочь, если он не пойдет с ними. После того, как мужчину, которого сделали главным подозреваемым в трагедии, тайно вывезли в Киев из ДНР, его допрашивала сначала украинская сторона, а позже появились следователи из Австралии и Нидерландов.

По словам Цемаха, они хотели его "купить". Ему посулили решение всех проблем в обмен на нужные показания, рассказал он в программе "Новые русские сенсации" на НТВ. За подтверждение "выводов" международной группы о том, что это Россия сбила с помощью "Буков" самолет, а он принимал в этом участие, Владимиру обещали жилье в Голландии и гражданство. По плану следователей, он должен был получить новую личность и скрыться с горизонта. Однако Цемах, который по-прежнему заявляет, что никаких "Буков" в том районе не было, не пошел на сделку с совестью. Сейчас он намерен засудить похитителей. Иск подадут в Европейский суд по правам человека.

Ранее "Утро" писало о том, что Нидерланды фактически отказываются от расследования крушения МН17.