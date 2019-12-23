Амстердам выясняет, почему над юго-востоком Украины не закрыли небо

Нидерланды попросили Россию помочь выяснить, кто виноват в крушении "Боинга" MH17 над Донбассом. Об этом рассказал глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

Министр сообщил национальному парламенту, что для развития отношений с Москвой, Амстердам обратился к российскому правительству "с просьбой о сотрудничестве в расследовании". При этом Нидерланды разочарованы тем, что Россия не выполнила запрос прокуратуры о временном задержании главного свидетеля Владимира Цемаха.

"Установление правды и привлечение к ответственности за крушение MH17 остается приоритетом для голландского правительства",

– отметил Блок, передает ТАСС.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия готова предоставить Нидерландам помощь. Как пишет РИА "Новости", дипломат еще не видел запроса Нидерландов, но ответил, что эту информацию Москва была готова предоставить вскоре после трагедии.



"Боинг" компании "Малайзийские авиалинии" упал на юго-востоке Украины в 2014 году. В авиакатастрофе погибли 298 человек. Совместная следственная группа, которая ранее отказывалась использовать информацию и доказательства России о крушении, обвинила Москву в причастности к этой трагедии. Россия отрицала обвинения и предлагала помощь в расследовании.