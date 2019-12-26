Раскрыть причины ЧП помогла одна деталь

Ракета "Бук" не сбивала малазийский "Боинг", взрыв произошел в середине фюзеляжа, после чего самолет начал падать.

Новую версию доказательства непричастности ракеты к катастрофе опубликовали "Новые известия". Независимый технический эксперт Юрий Антипов, который ранее уже утверждал, что "Бук" был ни при чем уверяет, что в момент ударов осколков по кабине самолета, тот уже падал вниз.

Свое доказательство эксперт строит на небольшом датчике-флюгере, который определяет положение самолета относительно набегающего потока воздуха. Когда самолет летит горизонтально, он тоже находится в горизонтальном положении.

Антипов считает, что после взрыва по датчику ударил осколок, но по следу можно восстановить его первоначальное положение. И судя по нему, нос самолета уже был наклонен вниз.

Сначала якобы был взрыв в салоне, самолет накренился вниз, а через 1,5-2 секунды рвануло уже в кабине, после чего оторвалась носовая часть "Боинга".