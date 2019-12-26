Незалежная впала в истерику из-за расформированной следственной команды Киева

Новая украинская власть "сливает" следствие по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014-го над Донбассом. Об этом заявила пресс-секретарь экс-генпрокурора страны Юрия Луценко Лариса Сарган. К такому выводу она пришла после полученной информации о том, что все представители Незалежной в международной следственной группе (JIT) уволены со своих прокурорских постов.

Сарган не стала называть имен, но сослалась на данные, которые получила непосредственно от "коллег из Нидерландов".

Также она рассказала, что глава JIT Фред Вестербеке, узнав про такие шаги нового украинского руководства, лично посетил Киев, чтобы понять нюансы этого решения, однако генпрокурор Украины Руслан Рябошапка даже не стал с ним встречаться. Отсюда вывод – следствие сливают.

"Что мы, наконец, имеем? Имеем открытое желание со стороны руководства ГПУ "слить" следствие по MH-17. Почему?

На этот вопрос я тоже ищу ответы, как и в других громких делах, где есть след России и громкие фамилии из прошлого вроде Януковича и ко.", – написала пани Сарган в Facebook.

Ее подписчики в комментариях тут же заголосили о великой страте (потере). Далее орфография и пунктуация сохранены оригиналов:



"Где-то в ленте проскакивало насчет слива по договоренностям еще пару дней назад", "Зеленский со своими чертями принес Путину подарки к Новому году..", "Дальше будет еще хуже.Жду Майдана".

Напомним, совместная следственная группа в июне назвала подозреваемых в гибели самолета. Ими в JIT считают россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Между тем, власти Малайзии до сих пор не удовлетворены результатами следствия и не хотят признавать виновность РФ в этом преступлении без железобетонных доказательств, а они пока все основаны на материалах из интернета.

Ранее сегодня независимый технический эксперт Юрий Антипов заявил о том, что "Боинг" MH17 не могла сбить ракета из комплекса "Бук". По его мнению, взрыв произошел в середине фюзеляжа лайнера, после чего самолет начал падать, пишет "URA.RU". По его версии, подрыв был в салоне самолета.

