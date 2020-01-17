На странное совпадение указал министр Лавров

Расследование катастрофы малайзийского самолета в Донбассе и отравления экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери идет по схожему сценарию: в обоих случаях звучат только обвинения без предъявления доказательств. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что на запрос российской стороны о данных с украинских авиарадаров пришел ответ, что по какой-то случайности именно в момент падения МН17 радары выключились, пишет ТАСС. Аналогично со Скрипалями: видеокамера, направленная на дом россиянина в Солсбери, почему-то не работала в первой половине дня, когда люди отравились, а потом вдруг опять включилась.

При этом Москву, которая готова оказать посильную помощь в расследованиях, отстраняют от дел, предоставленные ею сведения игнорируют, а потом еще и обвиняют в том, что она не сотрудничает со следствием. А от ответов на конкретно поставленные вопросы уходят:

"Они … пытаются все представить таким образом, что "следствие не закончено, но вы виноваты". Так себя мужики ведут или кто?" – возмутился Лавров.

Ранее Кремль адресовал Киеву несколько вопросов по поводу рухнувшего на Украине в 2014 г. малайзийского "Боинга".